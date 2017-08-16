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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Geyve de Nurlandı

16 Ağustos 2017, Çarşamba
Risale-i Nur reklâmı bulunan hareketli panoyla, Geyveliler günde 60 kez Bediüzzaman ve Nurlarla buluşuyor.

Yeni Asya Gazetesi ve Yeni Asya Neşriyat’ın başlattığı Risale-i Nur reklâmı kampanyası ile nurlananlar kervanına Sakarya’nın şirin ilçesi Geyve de katıldı. Geyve’nin en işlek caddesi ve meydanı olan Cumhuriyet Meydanı’nda, belediye, kaymakamlık ve adliyeye hakim hareketli reklâm panosundaki Risale-i Nur Külliyatı reklâmı büyük ilgi görüyor. Billboardın olmadığı ilçede, tek reklâm panosu olması hasebiyle günde 60 kez dönen Risale-i Nur Külliyatı reklâmı, görenlerin ilgisini çekiyor.

Bu çalışmaların devam etmesini istiyoruz

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Yeni Asya Gazetesi Geyve Temsilcisi Ertuğrul Konur, şunları söyledi: “İlçemizde böyle bir faaliyet yapmaktan dolayı mutlu olduk. Böyle şevke vesile olan çalışmaların devam ettirilmesini istiyoruz.”

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Etiketler: geyve, risale-i nur
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