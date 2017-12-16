Giresun'da bir terörist daha teslim oldu

Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, terör örgütünden kaçan ve kimliği henüz belirlenemeyen "Vanlı" kod adlı bölücü terör örgütü mensubu, Üçtepeler Beldesi Pelitcik mevkisinde silahsız olarak askere teslim oldu. Terör örgütü mensubu, ilk olarak İlçe Jandarma Komutanlığına, ardından da sorgulanmak üzere Giresun İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. "Vanlı" kod adlı teröristin ilk ifadesinde, bir kaç gün önce bağlı bulunduğu gruptan teslim olmak üzere kaçtığını söylediği öğrenildi. Giresun'un Dereli ilçesi kırsalında da 23 Ekim'de, "Aram" kod adlı Mustafa Tolucan isimli terör örgütü üyesi güvenlik güçlerince yakalanmıştı. AA

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