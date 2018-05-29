Giresun'da sahil yolu kapandı!

Giresun'da etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun-Trabzon yönü ulaşıma kapandı.

İl genelinde yaklaşık 2 saat önce etkili olan sağanak, Espiye ilçesindeki Uluburun Tüneli mevkisi ve Keşap ilçesi Düzköyaltı mevkisinde toprak kayması ve su birikintilerine sebep oldu. Uluburun Tüneli mevkisinde yola kayan toprak ve su birikintileri sebebiyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun-Trabzon yönü ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1 saattir kapalı olan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Düzköyaltı mevkisinde ise ulaşım tek şeritten sağlandı. Karayolları ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde yolu temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. AA

Okunma Sayısı: 5781

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.