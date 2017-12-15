Gökçeada'da altın arama projesinin başvurusu hakkında iptal kararı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, özel bir maden şirketince altın ve gümüş madeni arama için yapılan proje başvurusunun iptal edildiği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Çanakkale İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinin Yuvacık köyü mevkisindeki "H15c4-H15c1" paftalarında kurulmak üzere Merih Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından, geçtiğimiz 7 Kasım'da "e-ÇED" sistemi üzerinden "Altın Ve Gümüş Maden Arama" projesiyle ilgili başvuru yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu şirketin proje başvurusuyla ilgili olarak iptal "e-ÇED" sistemi üzerinden proje iptal başvurusunda bulunduğu dile getirilerek, Çevre ve Şehircilik Çanakkale İl Müdürlüğünce alınan iptal talebi uygun bulunduğu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin iptal edildiği bildirildi.