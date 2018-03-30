Gökçeada'da tepki çeken proje geri çekildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Kaleköy mevkisinde yapılması planlanan ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusunda bulunulan kumtaşı ocağı projesi, ilgili firma tarafından geri çekildi.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, başvurunun geri çekilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Bu projenin hayata geçirilmesiyle adanın en önemli turizm destinasyonlarından birinin büyük zarar görebileceğini ifade eden Çetin, şöyle konuştu: "Dünyanın ilk cittaslow adası ve Türkiye'nin en büyük adası unvanına sahip olan Gökçeada'da bir süre önce de altın ve gümüş madeni kurulmasıyla ilgili bazı girişimler olmuştu. Bu başvuru geri çekilmişti. Geçtiğimiz günlerde kumtaşı ocağı projesi hazırlandı. Kumtaşı ocağı projesi de ilgili firma tarafından geri çekilmiştir. Bu Gökçeada'mız için çok önemli bir gelişmedir. Başvurunun geri çekilmesinden ve adanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kaleköy'ün alacağı bu zarardan kurtulmasından ötürü çok mutluyuz."Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise söz konusu firma yetkililerinin yaptığı iptal başvurusunun, gerekli incelemenin ardından uygun bulunduğu bildirildi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da Gökçeada'daki gelişmeyle ilgili Twitter hesabından "Sakin adamız sakin kalmaya devam edecek... Sorun yok... #Gökçeada" paylaşımında bulundu.