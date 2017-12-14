Gölcük Tabiat Parkı 22 yıllığına özel işletmeye veriliyor

Bolu’nun tabiî güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı’na dağ köşkü, 25 bungalov ve göl gazinosu yapılması için 19 Aralık’ta ihale açılacak. Park, 22 yıllığına özel işletmeye verilecek.

Bolu belediyesi tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı, 22 yıllığına özel işletmeye verilecek.

Park içinde bulunan Gölcük Göl Gazinosu da ihale kapsamında yer alacak ve bir yıl içinde yeni işletmeciye geçecek. Göl kenarında bulunan restoran da yıkılıp yerine 19 odalı butik otel yapılacak. Dağ köşkü ve bungalovlar için 16 aylık inşaat süresi öngörülürken, gölün çevresi tamamen rekreasyon alanı olarak düzenlenecek.

Proje kapsamında Gölcük çevresiyle ormanın içine 5’er kilometrelik patikalar yapılacak ve göl çevresinde mangal yakılmasına izin verilmeyecek. Mangal yakmak için Gölcük’e 200 metre uzaklıkta yapımı süren yeni piknik alanı kullanılacak. Ayrıca Gölcük ve bağlı olduğu Karacasu beldesi arasında 1,5 kilometre uzunluğunda dağ kızağı ve 3 kilometrelik teleferik hattı kurulacak.

Bolu’da daha önce de Köroğlu dağlarının eteklerinde bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi ile Karacasu Termal Turizm Merkezi arasında kalan, içinde orman arazilerinin de bulunduğu yaklaşık 51 bin 450 hektarlık yeşil alan ‘Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’ ilan edilerek imara açılmıştı.