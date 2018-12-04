Görme engelliler için dijital Kur'an-ı Kerim: Kalem El Basira

Görme Engelliler için hazırlanan dijital Kur'an seti "Kalem El Basira" Üsküdar'da törenle dağıtıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Katar Hayır ve Yardımlaşma Derneği tarafından ortak hazırlanan dijital Kur'an setleri Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen törenle görme engelli vatandaşlara dağıtıldı.

Törene İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, Katar Hayır ve Yardımlaşma Derneği yetkilisi Muhammed Kuai ile öğrenciler ve görme engelli vatandaşlar katıldı.

Tören'de konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, tarihteki ve günümüzde iz bırakan görme engelli İslam alimlerinden bahsederek, şöyle konuştu:

"Görmek bir göz eylemi değildir, görmek bir kalp ve gönül eylemidir. Allah da kitabında, 'kör olan gözler değil sinelerdeki kalplerdir' buyurarak, görmenin sadece bir göz eylemi olmadığı gerçeğini bize buyuruyor. Dolayısıyla görme yeteneği sadece bizim göz çukurumuzdaki gözümüzle değil, asıl gören tarafımız bizim yüreğimizdir, kalbimizdir ve beynimizdir. Anlaşılma kaygısı bütün insanların derdidir.

Engellilerin de derdidir. Engelsizlerin de derdidir. Beşeri münasebetlerde en önemli şey, anlamak, anlaşılmaya çalışmak ve derdimizi anlatmaktır. Engelli kardeşlerimiz de bizden anlaşılmayı bekliyorlar. Onları kategorize etmeden bizden Allah'ın farklı güzellikte tecelli ettiği varlıklar olduklarını fark etmemizi bekliyorlar. Burada yaptığımız program ve dağıtılacak dijital Kur’an-ı Kerimler ile anlaşılmak daha iyi anlamak yönünde daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu tarz çalışmaların devam etmesini Cenab-ı Hak’tan diliyorum."

Tören'de dijital Kur'an-ı Kerim seti "Kalem El Basira"nın kullanımı ve fiziksel olarak görme engelli vatandaşlara getireceği avantajları anlatan kendisi de görme engelli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, şunları söyledi:

"Görme engelliler için Braille Alfabesi ile yazılmış Kur'an-ı Kerim, fiziksel olarak çok büyük bir kitap, toplamda 6 ciltten oluşan 15 kilo ağırlığa sahip. Ama Allah için okuyoruz onu. Fakat bu dijital setin farklı bir özelliği var. İçerisinde farklı farklı hafızlardan dinleyebileceğiniz bir özelliği var.

Braille alfabesi ile yazılmış rehberinden dijital kalemi ile dokundurduğunuz anda hafız okumaya başlıyor. Hangi sure, hangi ayeti istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Meallerini de dinleyebiliyorsunuz. Bunu taşıma imkanı çok kolay. Bu dijital seti çantası ile birlikte koltuğunuzun altına alabiliyorsunuz. Böyle olunca hem Kur'an-ı Kerim'i hem de mealini yanınıza almış oluyorsunuz. İsteğiniz yerde dinleyebiliyorsunuz."

Yapılan konuşmaların ardından, görme engelli vatandaşlara dijital Kur'an-ı Kerim setleri dağıtıldı.