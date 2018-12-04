"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Görme engelliler için dijital Kur'an-ı Kerim: Kalem El Basira

04 Aralık 2018, Salı 18:40
Görme Engelliler için hazırlanan dijital Kur'an seti "Kalem El Basira" Üsküdar'da törenle dağıtıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Katar Hayır ve Yardımlaşma Derneği tarafından ortak hazırlanan dijital Kur'an setleri Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen törenle görme engelli vatandaşlara dağıtıldı.

Törene İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, Katar Hayır ve Yardımlaşma Derneği yetkilisi Muhammed Kuai ile öğrenciler ve görme engelli vatandaşlar katıldı.

Tören'de konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, tarihteki ve günümüzde iz bırakan görme engelli İslam alimlerinden bahsederek, şöyle konuştu:

"Görmek bir göz eylemi değildir, görmek bir kalp ve gönül eylemidir. Allah da kitabında, 'kör olan gözler değil sinelerdeki kalplerdir' buyurarak, görmenin sadece bir göz eylemi olmadığı gerçeğini bize buyuruyor. Dolayısıyla görme yeteneği sadece bizim göz çukurumuzdaki gözümüzle değil, asıl gören tarafımız bizim yüreğimizdir, kalbimizdir ve beynimizdir.  Anlaşılma kaygısı bütün insanların derdidir.

Engellilerin de derdidir. Engelsizlerin de derdidir. Beşeri münasebetlerde en önemli şey, anlamak, anlaşılmaya çalışmak ve derdimizi anlatmaktır. Engelli kardeşlerimiz de bizden anlaşılmayı bekliyorlar. Onları kategorize etmeden bizden Allah'ın farklı güzellikte tecelli ettiği varlıklar olduklarını fark etmemizi bekliyorlar. Burada yaptığımız program ve dağıtılacak dijital Kur’an-ı Kerimler ile anlaşılmak daha iyi anlamak yönünde daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu tarz çalışmaların devam etmesini Cenab-ı Hak’tan diliyorum." 

Tören'de dijital Kur'an-ı Kerim seti "Kalem El Basira"nın kullanımı ve fiziksel olarak görme engelli vatandaşlara getireceği avantajları anlatan kendisi de görme engelli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, şunları söyledi:

"Görme engelliler için Braille Alfabesi ile yazılmış Kur'an-ı Kerim, fiziksel olarak çok büyük bir kitap, toplamda 6 ciltten oluşan 15 kilo ağırlığa sahip. Ama Allah için okuyoruz onu. Fakat bu dijital setin farklı bir özelliği var. İçerisinde farklı farklı hafızlardan dinleyebileceğiniz bir özelliği var.

Braille alfabesi ile yazılmış rehberinden dijital kalemi ile dokundurduğunuz anda hafız okumaya başlıyor. Hangi sure, hangi ayeti istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Meallerini de dinleyebiliyorsunuz. Bunu taşıma imkanı çok kolay. Bu dijital seti çantası ile birlikte koltuğunuzun altına alabiliyorsunuz. Böyle olunca hem Kur'an-ı Kerim'i hem de mealini yanınıza almış oluyorsunuz. İsteğiniz yerde dinleyebiliyorsunuz."

Yapılan konuşmaların ardından, görme engelli vatandaşlara dijital Kur'an-ı Kerim setleri dağıtıldı.

AA

Etiketler: Üsküdar, Kuran-ı Kerim, görme engelliler
Okunma Sayısı: 68
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezaları onandı

    Vatandaşın sofrasında enflasyon devam ediyor

    MB: Enflasyonu ekonomideki yavaşlama düşürdü

    HSK kararnameleri ile 43 hakim ve savcının görev yeri değişti

    Zamlar 6 aylığına askıya alındı

    İçeride başka dışarıda başka oynuyorsunuz

    Erdoğan, İstanbul adayı ile soruya böyle cevap verdi

    'Geçim derdi psikolojimin önüne geçti'

    Kalpleri yumuşatan merhamet örneği...

    Artvin ve Ardahan dışında tüm yurda yağış uyarısı

    11 ayda yüzde 34 daraldı

    Edirne'de yürek dağlayan can pazarı!
    📷

    'Türkiye'deki ender yerlerden bir tanesi'

    Macron'dan polislere özel prim

    Bu pazarda muz, portakal, limon bulunmuyor

    Ürdün'den Gazzelileri sevindiren karar

    İsrailli yazılım şirketinden Kaşıkçı açıklaması

    "Sarı yelekliler"in Fransa'ya faturası belli oldu

    Demokrat Parti kutuplaştırmıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    16 yılın özeti
    Genel

    Edirne'de yürek dağlayan can pazarı!
    Ahmet BATTAL

    “Güven veren adalet” mi dediniz?
    Genel

    Bu pazarda muz, portakal, limon bulunmuyor
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan hukukunu korumayan adalet, adalet değildir
    Zafer AKINCI

    Kendilerini ‘dinin temsilcileri’ olarak görenler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’ân, zikir, dua hastalıklara da şifa olur
    Genel

    Demokrat Parti kutuplaştırmıyor
    Risale-i Nur'dan

    İnkâr etmemek başka, iman etmek başkadır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.