Gözaltına alınan adliye çalışanları, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Gülen Hareketinin adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında halen görevde olan adliye çalışanlarının da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

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