Gözleri görmeyen tilkiye katarakt ameliyatı yapılacak

Iğdır'da yol kenarında bulunan ve iki gözü görmeyen tilki, Orman ve Su işleri Müdürlüğüne teslim edildi. Katarakt yüzünden görmediği belirlenen tilki Kafkas Üniverisitesi Veterinerlik Fakültesinde almeliyat edilecek.

Orman ve Su işleri Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu, Yüzbaşılar Köyüne alışveriş yapmak için giden Erdoğan Çağaç ve Musa Kavan tarafından yolda bulunarak koruma altına alınan tilkinin yapılan muayenesinde her iki gözündeki katarkt nedeniyle görme yetisini kaybettiğinin belirlendiğini söyledi. Yapılan ilk müdahalenin ardından tilkinin Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderileceğini kaydeden Türkoğlu, "Tilki cerrahi müdahale ile yeniden görebilecek. İyileştikten sonra tilkiyi bulunduğu yerde doğaya bırakılacak. Umudumuz tahminen 1.5 yaşında olan tiklinin yeniden görebilmesi" diye konuştu. DHA

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