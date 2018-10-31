Van'ın Edremit ilçesinde sokakta yaşayan Van kedileri, renkli gözleri ile dikkat çekiyor.

Sokakta yaşayan yavru bir Van Kedisi'nin yaratılış harikası sıra dışı gözleri görenleri şaşırtıyor. Her iki gözünün yarısı sarı diğer yarısı mavi renkte tasarlanan yavru kedi, sıra dışı görüntüsü ile hikmetli yaratılışa hayran bırakıyor. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz merahmetinin bir tecellisi: Sokak kedilerinin 'İsmet Dedesi' Mantığın sınırlarını zorlayan kediler AA

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