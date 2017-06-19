"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Gözü dönmüş katilden tuhaf savunma: Cinler yaptırdı

19 Haziran 2017, Pazartesi 17:38
EDİRNE'de dedesi ve babaannesini 15'er kez bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 22 yaşındaki Oğuzhan Selçuk'un polisteki ifadesinde, 3 yaşından beri yanlarında yaşadığı yaşlı çiftin kendisine büyü yaptığını ve cinayetleri kendisine 'cinlerin' yaptırdığını söylediği öğrenildi.

Torunları tarafından öldürülen ikisi de 74 yaşındaki Zeynel ve eşi Firdevs Selçuk'un cenazeleri ise yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Edirne'de dün Oğuzhan Selçuk, beraber yaşadığı dedesi Zeynel ve babaannesi Firdevs Selçuk'u evlerinde 15'er kez bıçaklayrak öldürdü. Apartmandan çıkışta karşılaştığı halası Çiğdem Selçuk ve onun oğlu Barış Esendemir'i ise bıçakla yaraladı. Oğuzhan Selçuk, gittiği internet kafede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan katil zanlısı Oğuzhan Selçuk, 3 yaşında annesinin vefatının ardından babasının İstanbul'a giderek kendisini terk ettiğini ve o zamandan bu yana dedesi Zeynel, babaannesi Firdevs Selçuk ile birlikte yaşadıklarını söyledi. Yaşlı defalarca bıçaklayıp öldürdüğünü soğuk kanlılıkla itiraf eden Oğuzhan Selçuk, evde yaşlı çiftin kendisine büyü yaptığını öne sürerek, "Bana büyü yaptılar, cinayetleri bana cinler yaptırdı. Dedemi bıçakladığımda içinden kurtlar çıktı, babaannemin de içinden yılan çıktı. İki kişi daha öldürseydim, huzura erecektim, yarım kaldı" dediği öğrenildi.

Gözlerine çektiği sürme sorulması üzerine 'sünnet' cevabı veren katil zanlısının psikolojik tedavi gördüğü ve son 15 gündür de ilaçlarını kullanmadığı belirlendi. İfadesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu'nda kan, idrar ve tırnak altındaki DNA örnekleri alınan Oğuzhan Selçuk, gazetecilerin 'Neden öldürdün?' sorusunu ise cevapsız bıraktı. Oldukça ürkek olduğu gözlenen gözleri sürmeli katil zanlısı işlemlerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

YAŞLI ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ

Torunları tarafından bıçaklanarak öldürülen Edirnespor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Zeynel Selçuk ve eşi Firdevs Selçuk'un cenazeleri gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Lala Şahin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Selçuk çiftinin dost ve yakınlarının yanı sıra Edirne'nin spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Selçuk çiftinin oğlu Cem Selçuk gözyaşlarıyla taziyeleri kabul ederken, kılınan namazın ardından yaşlı çiftin cenazeleri, Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Katil zanlısı Oğuzhan Selçuk'ın apartman kapısında yaraladığı halası Çiğdem Selçuk ve onun oğlu Barış Esendemir'in ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. Anne ve oğlun hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

DHA

Okunma Sayısı: 376
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    112. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi, din ve basın özgürlüğü için ortak mücadele çağrısı

    Yan yana yürüme zamanı

    AİHM iç hukukun arkasına saklanmasın

    İlaca da OHAL engeli

    12 Eylülcülerin DGM’leri, AKP’nin ACM’leriyle sürüyor

    Delil sunamıyorsanız derhal bırakın

    Gazete ve gülden sonra mektup yasağı

    İkili öğretimin bitmesi zor

    Uyuşturucu ölümlerinde Avrupa birincisiyiz

    Bir gün imza atamadı diye tutukladılar

    Erdoğan: Demokrasiyi mücadeleyi vererek yürüttük, tesis ettik

    31 avukata tutuklama talebi

    Başbakan'dan zehirlenen askerlerle ilgili açıklama

    TSK: PKK Azez ve Mare'de sivillere saldırdı

    Katar'dan flaş açıklama: Pazarlık masasına oturmayız

    Paris'te kırmızı alarm

    Kadir Topbaş'tan damat açıklaması

    Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit, 1 yaralı

    Dakikada 20 kişi mülteci oluyor

    Galatasaray'ın rakibi belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Bir gün imza atamadı diye tutukladılar
    Genel

    Delil sunamıyorsanız derhal bırakın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan beter
    Genel

    AİHM iç hukukun arkasına saklanmasın
    Genel

    Gazete ve gülden sonra mektup yasağı
    Genel

    İlaca da OHAL engeli
    Genel

    Yan yana yürüme zamanı
    Orhan GÜLER

    “Zulüm topluma yapılırsa Allah’ın hükmü de toplu olacak!”
    Abdil YILDIRIM

    Nur’a mektup
    Genel

    12 Eylülcülerin DGM’leri, AKP’nin ACM’leriyle sürüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.