Gülen'in amcasının oğlu Kemalettin Gülen gözaltına alındı

Fetullah Gülen'in amcasının oğlu olduğu belirtilen Kemalettin Gülen, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı davada, dün, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanığın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmesine karar vermişti.

Alınan bilgiye göre, karara savcılığın itirazının ardından, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülen hakkında yakalama kararı çıkardı. Gülen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. AA

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