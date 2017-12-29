Güncellenen ByLock listesine göre yeni tahliyeler

Güncellenen ByLock listesi sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar ve ağır ceza mahkemelerindeki davalar kapsamında tutuklanan 201 kişi tahliye edildi.

Gülen Hareketi mensuplarının geliştirdiği uygulamalarla iradeleri dışında ByLock'a yönlendirilen 11 bin 480 kişi bulunduğunun belirlenmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul'daki terör davalarını görmekle yükümlü mahkemeleri, güncellenen listedeki zanlıların durumlarını incelemeye aldı. Başsavcılıkça Gülen Hareketine yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan, haklarında başkaca yeterli delil bulunmayan ve kullandıkları numaralar son listede yer alan 26 kişi tahliye edildi. İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 17 farklı ağır ceza mahkemesi de "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında dava açılan 175 sanığın durumunu inceleyerek tahliye kararı verdi. ByLock listesi üzerinde mahkemenin yaptığı incelemeler halen devam ediyor. Böylece toplamda 201 kişi tahliye edilmiş oldu. DHA

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