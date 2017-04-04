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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Güvenlik güçlerinden 71 bin personelle 'Huzur' operasyonu

04 Nisan 2017, Salı 22:31
​Türkiye genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı 13 bin 92 ekip, 71 bin 284 personelin katılımıyla 7 bin 266 hassas noktada, "Huzur Türkiye-4" operasyonu başlatıldı.

İstanbul'da 39 ilçede denetim

Ülke genelinde akşam saatlerinde başlayan "Türkiye Huzur" uygulaması kapsamında İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla hava destekli olarak eğlence mekanları, umuma açık yerler ve denizde denetim yapılıyor.

Operasyona, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve trafik ekipleri katılıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Sahil şeridi olan ilçelerde uygulamaya deniz polisi ekipleri de katılırken, yol uygulamalarında otomobillerin iç ve bagaj kısımları da aranıyor.

Geniş güvenlik önlemi alınarak sürdürülen "Türkiye Huzur" uygulamasına, polis helikopteri destek veriyor. 

Diyarbakır'da 2 bin personel katılıyor

Diyarbakır'da, polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla "huzur" operasyonu başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla operasyon başlattı. 2 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında kentteki metruk binanlar, kafe ve eğlence merkezlerinde denetim yapılıyor.

AA

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