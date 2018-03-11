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11 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Güvensiz asansöre "online" takip

11 Mart 2018, Pazar 12:01
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'deki tüm asansörleri mercek altına aldıklarını belirterek, "Kuracağımız yeni sistemle ülkedeki tüm asansörlere ilişkin bilgileri harita üzerinden anlık izleyeceğiz ve etkin denetleyeceğiz." dedi.

Özlü, bakanlığın piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında Türkiye'deki asansörleri de denetlediğini hatırlatarak, geçen yıl itibarıyla 369 bin asansörün periyodik bakımdan geçtiğini söyledi.

Toplumun tüm kesimini ilgilendiren ve apartmanlarda, iş yerlerinde, alışveriş merkezlerinde her gün sıklıkla kullanılan asansörlerin mal ve can güvenliği yönünden büyük önem arz ettiğini vurgulayan Özlü, etkin denetim amacıyla bakanlık olarak asansör takip sisteminin coğrafi bilgi sistemi ile entegrasyonu için proje başlattıklarını bildirdi.

Söz konusu sistem ile ülkedeki tüm asansörlere ilişkin bilgileri harita üzerinden anlık izleyeceklerini ve asansörleri etkin bir şekilde denetleyeceklerini belirten Özlü, şunları kaydetti:

"Böylelikle ülkemizdeki tüm asansörleri kayıt altına alacağız ve Türkiye'de güvensiz asansör kullanımının önüne geçeceğiz. Güvensiz asansörlerin süresinde güvenli hale getirilip getirilmediğini kontrol edebileceğiz. Bu şekilde periyodik kontrolü yapılmamış ve kayıt altına alınmamış asansörleri de tespit edeceğiz. A tipi muayene kuruluşlarının bakanlığımızca etkin denetlenmesi sağlanacak. Söz konusu kuruluşlarca periyodik kontrol faaliyeti de daha etkin hale getirilecek."

GÜVENSİZ İTHAL ÜRÜNLER ENGELLENECEK

Özlü, bu çalışmayla yeni veya yıkılan binalara ait asansör bilgilerinin takibinin de yapılabileceğine işaret ederek, yeni sistem ile güvensiz asansörlerin hangi bölgede yoğun olduğunun tespit edilebileceğini anlattı. Özlü, asansör kimlik numarasıyla asansöre ilişkin bilgilere e-Devlet üzerinden ulaşılabileceğini bildirdi.

Denetimlerin bir sonucu olarak güvenli ürünlerin piyasada bulunmasına imkan sağlanacağını belirten Özlü, böylelikle güvensiz Uzak Doğu menşeli bazı ürünlerin de önüne geçileceğini kaydetti.

Etkin denetim mekanizmasının sonucu olarak yerli üretim yapan imalatçıların ürünlerinin iç piyasada artacağına dikkati çeken Özlü, bunun da rekabet gücünün artırılmasına ve istihdama olumlu etkide bulunacağını ifade etti.

Bakan Özlü, asansörlerin izlenmesi, sorgulanması ve denetlenmesi amacıyla alınan verilerin toplanması, depolanması ve coğrafi bilgi sistemiyle entegrasyonu ile kararların doğru ve hızlı verileceğini ve gerekli analizlerin yapılacağını sözlerine ekledi.

AA

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