Hacizli araçları değiştiren kaportacı yakalandı

20 Ocak 2017, Cuma 09:15
Kahramanmaraş'ta hacizli araçları aynı marka ve model pert araçlarla değiştiren kaportacı 41 yaşındaki Ökkeş K., polis tarafından operasyonla yakalandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri değiştirilen araçlara yönelik olarak yaptığı çalışma sonunda Küçük Sanayi Sitesi'ndeki Ökkeş K.'nın iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada işyerinde pert kaydı olan 46 BY 733 plakalı 2010 model beyaz renkli kamyonetin, 48 haciz ve yakalaması bulunan 46 KH 120 plakalı 2011 model ve aynı renkteki kamyonetle değiştirildiği belirlendi.
Ekipler ayrıca iş yerinin çatısında parçalanmış bir otomobil buldu. Yapılan araştırmada aracın değiştirmeye hazır hale getirilmiş 18 haciz ve yakalaması bulunan 33 TC 539 plakalı 2011 model beyaz renkli otomobil olduğu ve Ökkeş K.'nın gizlemek için çatıya çıkardığı saptandı. Kamyonet ile değiştirilmek için hazır hale getirilmiş otomobil, emniyetin bahçesine çekilirken Ökkeş K. gözaltına alındı.
DHA
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