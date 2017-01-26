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26 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Hafızlara umre ödülü

26 Ocak 2017, Perşembe
Rize merkez ve ilçe müftülüklerine bağlı 58 Kur’ân kursunda hıfzını tamamlayıp icazet alan 524 hafızdan başarı puanı en yüksek olan 80 hafız, umre ile ödüllendirildi.

2016 yılının Ağustos ayında Rize merkez ve ilçe müftülüklerine bağlı 58 Kur’ân kursunda hıfzını tamamlayıp icazet alan 524 hafızdan başarı puanı en yüksek olan 80 hafız, umre ile ödüllendirildi.

60’ı erkek, 20’si kadın olmak üzere toplam 80 hafız, 24 Ocak 2017 Salı günü Rize Valiliği önünde gerçekleştirilen merasimle umre ibadeti için kutsal topraklara yolcu edildi.

Uğurlama merasimine Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Vali Yardımcısı Abdullah Şen, İl Müftüsü İsmail Yalçın, Müftü Yardımcıları Ali Çakmak, Naci Çakmakçı ve Hakkı Gür, Kafile Başkanı olarak umreye giden İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Bilgin, din görevlileri ve umreye giden hafızların aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sevinçleri gözlerinden okunuyor

Kur’ân-ı Kerim, ilahi, kaside, salavat ve dualarla süslenen uğurlama merasiminde il müftüsü İsmail Yalçın, “Kur’ân kurslarımızda yetişen hafızlarımız için toplu icazet merasimi ve en başarılıları da umre ile ödüllendirme seferberliğini ilk olarak bu yıl başlattık ve bundan sonraki yıllarda da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu yavrularımızın ve ebeveynlerinin duygu ve düşüncelerini şu anda ifade etmek mümkün değil. Onların sevinçleri şu an gözlerinden okunuyor. Önümüzdeki Temmuz ayında da yine toplu icazet merasimi tertip edeceğiz. Bu merasimler bizim için büyük bir şereftir. Bu yavrularımız vasıtası ile o mübarek beldelere selam gönderiyoruz. Allah’ın selamı ile onları kutsal topraklara uğurluyor, hayırlı bir şekilde yurda dönmelerini Cenab-ı Allah’tan temenni ve niyaz ediyoruz” dedi.

Katkısı olanlara teşekkür

Rize Valisi Erdoğan Bektaş ise, “Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı Kur’an kurslarında yetişen hafızlarımızı kutsal mekânlar olan Mekke ve Medine’ye uğurluyoruz. Hafızlarımız, ayetlerde hadislerde geçen kutsal mekânları, kutsal kavramları yerinde görme imkânına sahip olacaklar. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl 524 hafızımızın icazet merasimini gerçekleştirdik. Ve bugün o çocuklarımızdan önemli bir kısmını umreye gönderiyoruz. Olayın bu aşamaya gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür borçluyuz. Çocuklarımızı ve ailelerini kutluyorum. Çocuklarımıza hocalarıyla birlikte bu kutsal yolculukta hayırlı ve başarılı bir yolculuk diliyor, güle güle gidip dönmeleri temennisiyle kendilerini Allah’a emanet ediyorum. Sponsor olan Çaykur ve Çekmeköy Belediyesine de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Rize İl Müftüsü İsmail Yalçın’ın duası ile hafızlar ve diğer umreci vatandaşlar kutsal topraklara yolcu edildi. 

Haber Merkezi

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