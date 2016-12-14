Hain saldırıyı sosyal medyada öven 4 kişi tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırı ardından sosyal medyada terör örgütünün eylemini överek, Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılayıcı şekilde mesajlar yazan 4 kişi tutuklandı.

İstanbul Beşiktaş'ta 44 kişinin şehit olduğu hain saldırının ardından sosyal medyada saldırıyı övüp, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine mesajlar yazan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İbrahim B., Hakan A., Filiz Ç. ile Cezmi D. isimli şüpheliler soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'a ifade verdi. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 4 şüpheli nöbetçi hakimlikçe sorgulandı.

Savcılığın sevk yazısında, "Şüphelilerin olay tarihinde sosyal medya platformları üzerinden PKK/KCK terör örgütünce gerçekleştirilen ve polis ile sivil vatandaşların şehit olduğu bombalı saldırı eylemiyle övücü ve devletimizi aşağılayıcı mahiyetle paylaşım yaparak terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak suretiyle üzerlerine atılı "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

4 şüpheli hakimlikteki sorguları ardından savcılığın sevk ettiği suçlama kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.(Sabah)

'Polislere acıyacak değiliz' dediği iddia edilen şahıs serbest bırakıldı

Edirne’de, twitter’daki ’polislere acıyacak değiliz’ paylaşımında bulunduğu için gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen S.Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol kararı ile nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme de S.Ö.'yü adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

30 yaşındaki S.E.'nin İstanbul’daki terör saldırısından sonra Twitter’daki sayfasından ’Polislere acıyacak değiliz. Hele Çevik Kuvvetse para karşılığı düzenin bekçiliğini yapıyorlarsa başlarına bir şey gelince ağlamayacaklar’ diye yazdığı iddia edilmişti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yazının tespit edilmesinin ardından mahkeme kararıyla S.Ö.'nün evine Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerince baskın düzenlendi. S.Ö., ’terör propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek’ suçlamasıyla gözaltına alınırken, evinde de arama yapıldı.

Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen ve doktora öğrencisi olduğu belirlenen S.Ö. 'nün paylaşımı kendisinin yaptığını söylediği iddia edilmişti. Mahkemeye sevk edilen S.Ö. 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.