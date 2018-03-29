Hakim ve savcılara yurt dışında yüksek lisans imkanı

Hakim ve savcılar yurt dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yüksek lisans yapabilecek.

Adalet Bakanlığının hazırladığı proje ile hakim ve savcılar yurt dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yüksek lisans eğitimi alabilecek. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünce, "Türk Yargısının Adli ve İdari Kapasitesinin Güçlendirilmesi Amacıyla Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının Yabancı Dil ve Lisans Üstü Eğitimi Projesi" kapsamında, hakim ve savcılara yönelik yurt dışında İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinde yüksek lisans eğitim programı düzenlenecek. Belirlenen dillerde yurt dışında yüksek lisans yapmak isteyen hakim ve savcılar, 30 Mayıs 2018'e kadar Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek. Başvurularda, uluslararası geçerliliğe sahip sınavlardan yeterli puan alındığını gösterir belgelerin sunulması talep edilecek. Başvuruları kabul edilen hakim ve savcılar, yurt dışında belirlenen üniversitelerde yüksek lisans eğitimi görecek. AA

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