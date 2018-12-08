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8 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Hakkari Belediyesi sahipsiz atlara yem verdi

08 Aralık 2018, Cumartesi 16:34
Hakkari Belediyesi ekipleri, karlı kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken atları yemle besledi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Gopsi mevkisinde sahipsiz atların karlı kaplı arazide aç kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgeye araçlarla taşıdıkları yemleri atlara verdi.

Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar, gazetecilere yaptığı açıklamada, karla kaplı arazide 20 at olduğunu belirterek, "Bu atlar başıboş, sahipsiz. Biz de bunların aç ve susuz olduğunu tespit ettik.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak gittik vatandaşlardan biraz ot topladık, getirdik. Şu anda yemleme çalışması yapıyoruz. Atların sahiplerini bulmak için çalışma başlattık.'' dedi.

AA

Etiketler: Hakkari, belediye, veteriner
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