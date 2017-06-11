Hakkari'de 4 terörist teslim oldu

​Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütünden kaçan iki terörist, 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı sınır birliklerine gelerek silahsız ve teçhisatsız olarak teslim oldu.

Ayrıca, 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerinin yaptıkları keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında da Hakurk terörist kampından kaçan iki kadın terörist tespit edildi. Bölgedeki Hacıbey Çayı'nı geçen teröristler, hudut birliği görevlilerince teslim alındı. Teröristlerin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. AA

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