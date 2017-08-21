Hakkari'de ''ByLock'' operasyonu

Hakkari'de, Gülen Hareketi soruşturması çerçevesinde "ByLock"u kullandığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Gülen Hareketinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "09-10 Ağustos günü ilimiz merkezde FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne müzahir şahısların kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları 'ByLock' isimli programı kullandığı tespit edilen 3 şahıs Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslardan biri çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." AA

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