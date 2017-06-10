Hakkari'de ele geçirildi

HAKKARİ'de polis, bir evin evin bahçesinde toprağa gömülü makineli tüfek ve mühimmat ele geçirdi.

Hakkari Valiliği'nden konuyal ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 9 Haziran günü ilimiz merkez Bağlar mahallesinde bulunan bir evin bahçesinde yapılan aramada, gömülü vaziyette 1 bixi makinalı tüfek,1 adet mayon kutusu ve kutu içerisinde kullanıma hazır vaziyette 25 adet fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" DHA

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