Hakkari'de PKK'nın yıktığı okulların yerine yenileri inşa ediliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırılarında kullanılamaz hale geldiği için yıkılan okulların yerine 9 yeni eğitim yuvası yapılıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör saldırıları sonucu yıkılan okulların yerine modern okullar yapılıyor.

Kentin yeni eğitim kurumlarına kavuşması, terörden zarar gören okulların onarılması ve yerine yenilerinin inşası için başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

İlçede 2015-2016'da çukur kazıp barikat kuran, yollara, çukurlara ve barikatlara patlayıcı tuzaklayan PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu kullanılamaz hale geldiği için yıkılan okulların yerine 9 yeni okul inşa ediliyor.

Yeni Mahalle'de yapımı süren okulun inşaatında incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın ilçedeki birçok okulu yakıp yıktığını anımsattı.

"206 derslikli 9 okul yaptırılıyor"

Terör örgütünün memleketin çocuklarının hiçbir zaman iyi eğitim almalarını ve devlet tarafından sunulan imkanlardan yararlanmalarını istemediğine vurgu yapan Kaşıkçı, "175 derslik, terör saldırılarında yıkılmıştı. Bu yıkılanların yerine daha güzelleri, daha mükemmelleri ve en iyilerinin startını verdik, inşaatlar tamamlanmak üzere. Birçok okulun kaba inşaatı tamamlandı. 175 derslik yıkıldı ama yerine bugün itibarı ile 206 derslikli 9 okulumuzun inşaatı en hızlı şekilde devam ediyor." dedi.

Gelecek yıl okulların inşaatını tamamlayarak tekli eğitime geçmek istediklerini aktaran Kaşıkçı, sınıf ortalamalarının 24-25 olacağını dile getirdi.

Hedeflerinin çocukların iyi ortamlarda iyi eğitim alması olduğunun altını çizen Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Bu hızımızı kesmeden birçoğunu yıl sonunda tamamlamak istiyoruz. Ama birçoğu da önümüzdeki haziran ayı itibarı ile tamamlanmış olacak. Teröristlerin memlekette yarattığı tahribatın izlerini silmek istiyoruz. Sadece bununla yetinmeyeceğiz. Konutlarımızın yapıldığı bölgede de ilk etapta 6 okulumuzun ihale süreci tamamlanacak. Belki Yüksekova tarihinde şu yapılan inşaatlar bir rekordur. İlk defa 9 okulun aynı anda inşaatı devam ediyor. 206 derslik bir anda eğitim öğretimin, çocuklarımızın hizmetine sunulacak. Bizim evlatlarımız daha iyi ortamlarda eğitim görecek."