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12 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Hakkari halkına güvendiğim için askerleri çarşıya göndereceğim

12 Ocak 2017, Perşembe 18:49
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, askerlerin çarşı iznine ilişkin, "3 bin 600 askerim var. Hakkari halkına güvendiğim için çarşıya göndereceğim. Eğer Hakkari halkına güvenmesem o çocukları buraya salar mıyım?" dedi.

Tuğgeneral Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile muhtarların daveti üzerine kentteki bir bilardo salonunda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. 

Tayanç, askerlerin çarşı iznine ilişkin yaptığı açıklamada, "3 bin 600 askerim var. Hakkari halkına güvendiğim için çarşıya göndereceğim. Eğer Hakkari halkına güvenmesem o çocukları buraya salar mıyım?" diye konuştu. 

"Bir çocuğun burnu kanadığında bana 30 dakika içerisinde direkt komutanlıktan hesap sorulur. Bakın bu kadar ciddi bir riski alıyorum. O vatan evlatları burada. 'Biz birbirimizle yumruk gibi olacağız, dayanışma içerisinde olacağız, tek başımıza dolaşmayacağız, yan yana olacağız, bu kuvvette olacağız' diyorsanız işte ispatı." diyen Tayanç, şunları kaydetti:

"O çocuklara sahip çıkacaksınız. Ben o çocuklara da diyorum, halka da diyorum, subay, astsubay, uzmanıma da aynı şeyi dedim. Yeter ki burada huzur olsun. 1984'ten bugüne kadar bir nesil gitti. Kimin hangi düşüncede olduğu sorun değil ama biz şuradaki ergenliğe ermemiş çocuklarımıza da aynı kaderi yaşatamayız. Çocuklar pırıl pırıl. Belki o çocuk bakan da olur, profesör de olur." 

"Problemleri mermi atmak yerine omuz omuza çözelim"

Tayanç, birçok arkadaşının Hakkari'ye dağcılık ile ilgili turist getirmeye çalıştığını, ancak getiremediğini ifade etti. 

Bu durumun sorgulanması gerektiğini vurgulayan Tayanç, şöyle devam etti:

"Konya da da olur, Ankara'da da olur münafıklar. Hakkari'de de olur, İstanbul'da da olur. Ama biz doğulular olarak ona karşı tavrımızı koyduğumuz sürece etkisi olmaz. Bu problemler sadece mermi atarak çözülmez. Ben teğmenliğimden beri mermi sıkıyorum burada. Ama dua ediyorum Cenabı Allah bize burada mermi atmak yerine omuz omuza, yumruk yumruğa, kucaklaşarak problemleri çözmeyi nasip etsin." 

Daha sonra İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu ile İl Jandarma Komutanı Korkmaz, vatandaşlarla okey oynadı.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, dün, 10 Ocak'ta kutlanan İdareciler ve Çalışan Gazeteciler günleri dolayısıyla kentte görev yapan kamu idarecileri ile gazeteciler onuruna verilen yemekte, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığından askerlerin çarşı iznine çıkarılması konusunda talepte bulunmuştu. 

Tuğgeneral Emre Tayanç, bu talebe, "Onlar sizin çocuklarınız, sizlerin onlara sahip çıkması gerekir. Önemli olan birbirimize kalbimizde ve yüreğimizde ufacık bir yer vermek. İnşallah bu coğrafyada çok güzelliklere vesile olacaktır" yanıtını vermişti.   

AA

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