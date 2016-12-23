Halfeti Belediyesi'ne kayyım olarak kaymakam atandı

ŞANLIURFA’nın Halfeti Belediyesi'ne kayyım olarak Kaymakam Şeref Albayrak vekaleten görevlendirildi.

Şanlıurfa’da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK terör örgütü soruşturması kapsamında 2 Aralıkta gözaltına alınan DBP’li Halfeti Belediye Eş Başkanı Mustafa Bayram’ın ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklanmasının ardından, yernine ilçeye yeni atanan Kaymakam Şeref Albayrak atandı. Kaymakam Albayrak'ın görevine bugün itibariyle başladığı bildirildi. DHA

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