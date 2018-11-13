Halk Ekmek’ten israfa son

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ürettiği ürün çeşitliliğini arttırarak ekmek israfını engelliyor.

Ülke ekonomisine katkıda bulunabilmek için israfla mücadele politikası kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası galeta unu, çorbalık galeta, roll ekmek, köy ekmeği ve halk çerez gibi ürünleri sayesinde milyonlarca ekmeği çöpe gitmekten kurtarıyor. Ekmek israfını önlemek amacıyla ürettiği ürün çeşitliliğini günden güne artıran Halk Ekmek Fabrikası, vatandaşları bilinçli ekmek tüketimi konusunda da uyarıyor. Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan ekmek israfı ile ilgili Ankara Halk Ekmek Fabrikası yeni ürünler üreterek, halkın sağlıklı ekmek yemesi, bilinçli ekmek tüketimi ile ekmek israfının azaltmasıyla ilgili çözümler üretiyor. İstatistikî bilgilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir ekmek israfının en fazla yaşandığı iller arasında gösterilirken, vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi için kampanyalar düzenleniyor.

‘Çöpe atılan hiçbir ürünümüz yok’

Ülke ekonomisini büyük oranda zarara uğratan ekmek israfının önüne geçebilmek için politikalar geliştiren Ankara Halk Ekmek Fabrikası, günde 1 milyon ekmek üretiyor. Türkiye’de günde 1.223 ton, yılda 447 bin ton bir diğer hesapla 1,79 milyar adet ekmek israf ediliyor. Günde 4,9 milyon adet ekmeğin israf edildiği Türkiye’de, bu israfın 3 milyonu fırınlardan (yüzde 62,1), 1,4 milyonu hanelerden (yüzde 27,7), 0,5 milyonu personel ve öğrenci yemekhanelerinden, yüzde 10,2’si ise lokanta ve otellerden kaynaklanıyor. Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, Halk Ekmek Fabrikası’nın iadesiz satış politikasıyla üretim fazlası ekmek firesi oluşmadığına dikkat çekerek, “Çöpe atılan hiçbir ürünümüz yok” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA