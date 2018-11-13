"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Halk Ekmek’ten israfa son

13 Kasım 2018, Salı 23:37
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ürettiği ürün çeşitliliğini arttırarak ekmek israfını engelliyor.

Ülke ekonomisine katkıda bulunabilmek için israfla mücadele politikası kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası galeta unu, çorbalık galeta, roll ekmek, köy ekmeği ve halk çerez gibi ürünleri sayesinde milyonlarca ekmeği çöpe gitmekten kurtarıyor. Ekmek israfını önlemek amacıyla ürettiği ürün çeşitliliğini günden güne artıran Halk Ekmek Fabrikası, vatandaşları bilinçli ekmek tüketimi konusunda da uyarıyor. Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan ekmek israfı ile ilgili Ankara Halk Ekmek Fabrikası yeni ürünler üreterek, halkın sağlıklı ekmek yemesi, bilinçli ekmek tüketimi ile ekmek israfının azaltmasıyla ilgili çözümler üretiyor. İstatistikî bilgilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir ekmek israfının en fazla yaşandığı iller arasında gösterilirken, vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi için kampanyalar düzenleniyor. 

‘Çöpe atılan hiçbir ürünümüz yok’ 

Ülke ekonomisini büyük oranda zarara uğratan ekmek israfının önüne geçebilmek için politikalar geliştiren Ankara Halk Ekmek Fabrikası, günde 1 milyon ekmek üretiyor.  Türkiye’de günde 1.223 ton, yılda 447 bin ton bir diğer hesapla 1,79 milyar adet ekmek israf ediliyor. Günde 4,9 milyon adet ekmeğin israf edildiği Türkiye’de, bu israfın 3 milyonu fırınlardan (yüzde 62,1), 1,4 milyonu hanelerden (yüzde 27,7), 0,5 milyonu personel ve öğrenci yemekhanelerinden, yüzde 10,2’si ise lokanta ve otellerden kaynaklanıyor. Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, Halk Ekmek Fabrikası’nın iadesiz satış politikasıyla üretim fazlası ekmek firesi oluşmadığına dikkat çekerek, “Çöpe atılan hiçbir ürünümüz yok” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Etiketler: halk ekmek, israf
Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TTB: Bu Teklif Derhal Geri Çekilsin

    Aileler de açlığa mahkûm ediliyor

    BEM-BİR-SEN’in kararı yargıdan döndü

    Gazze yine ateş altında: İsrail'den katliama devam!

    Halk Ekmek’ten israfa son

    50 dolardan düşük

    KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

    Bitki yetiştirme sanatı: Teraryum

    İngiliz ve AB'li yetkililer yarın Brexit'i görüşecek

    'Fuat Sezgin'in tek gayesi Müslümanların bilinçlenmesiydi'

    BMGK, Gazze için toplanıyor

    Trump'tan Macron'a 2. Dünya Savaşı göndermesi

    BM'den Bangladeş'e: Arakanlı Müslümanları iade etmeyin

    Eski Makedonya başbakanından Macaristan'a iltica talebi

    Gazze'de ateşkes sağlandı

    Kuzey Irak'ta 19 terörist etkisiz hale getirildi

    İnsanlar geçinemiyor

    Cihangir İslam: Türkiye yol ayrımında

    Akşener: Hangi refahtan bahsediyorsun?

    Arakanlıları bekleyen yeni tehlike

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Zalimler için yaşasın Cehennem!
    Genel

    Aileler de açlığa mahkûm ediliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    MEB, And ve resmî ideoloji
    Genel

    Gazze yine ateş altında: İsrail'den katliama devam!
    Genel

    BEM-BİR-SEN’in kararı yargıdan döndü
    Cevher İLHAN

    “Terörle mücadele”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şapka idamları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ORAL

    Hizmet ve istikamet şehitleri: Hafız Ali ve Hasan Feyzi
    Risale-i Nur'dan

    Cihan harbinden büyük hadise

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.