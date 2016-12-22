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23 ARALIK 2016 CUMA - YIL: 47

Hangi illerde okullar tatil edildi?

22 Aralık 2016, Perşembe 22:41
Ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte okulların tatil edildiği yerler:

Konya

Konya ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler başta olmak üzere Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Bozkır, Derebucak, Karapınar, Kulu, Kadınhanı, Altınekin, Hüyük, Sarayönü ve Akşehir'de okulların yarın tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

Afyon

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Konu ile ilgili Bolvadin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların bir gün (23 Aralık Cuma) süreyle tatil edildiği kaydedildi. Açıklamada tatil nedenin ise yoğun kar yağışı olduğu ifade edildi.

Antalya

Kar yağışı nedeniyle Antalya'nın bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.

Gaziantep

Gaziantep'te, taşımalı sistem ve özel eğitim verilen okullar Cuma günü için tatil edildi.

Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan eğitim-öğretim hizmetleri değerlendirme toplantısında kent genelindeki taşımalı sistem ve engellilere eğitim verilen okulların 23 Aralık Perşembe günü tatil edilmesi kararı alındı.Toplantıda ayrıca hava muhalefeti olmadığından bugün tatil edilen ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim ve öğretime Cuma günü devam edileceği kararı da alındı.

Hatay

Hatay'ın Altınözü, Yayladağı, Arsuz, Belen, İskenderun ve Payas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Hava şartları nedeniyle Kırıkhan ilçesinde de Delibekirli İlkokul ve Ortaokulu ile bu okullara Yılanlı, Karakaya ve Dere mahallelerinden taşımalı olarak gelen öğrencilere, Kurtlusoğuksu Ortaokuluna Banu Kaldırma mevkisinden taşımalı olarak gelenlere, Karataş İlkokuluna Kurtlusarımazı ve Fenk mahallerinden taşımalı olarak gelenlere okullar yarın tatil edildi.Konya ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi.

Aksaray

Aksaray'da, kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

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