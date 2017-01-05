Hangi illerde okullar tatil oldu?

Çankırı ve Çorum'un çeşitli ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime yarın için ara verildi.

Çankırı'nın 9 ilçesi ve Çorum'un 2 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi ÇANKIRI Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Ilgaz, Kurşunlu, Atkaracalar, Çerkeş, Orta, Şabanözü, Eldivan, Kızılırmak ve Korgun ilçelerinde okulların 6 Ocak Cuma tatil edildiği belirtildi. ÇORUM Çorum'un Bayat ve İskilip ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Bu ilçelerde, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. AA

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