Hangi şehirde kar tatili var?

​Yoğun kar yağışı sebebiyle 16 Aralık Cuma günü birçok kentte okullar tatil edildi. İşte o şehirler...

VAN

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildiği bildirildi.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve tüm köylerinde anaokul, ilkokul, ortaokul ve liseler (pansiyonlu okullar da dahil olmak üzere) ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı diğer kurumlarda 16 Aralık Cuma günü, eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün de tatil edilmişti.

DÜZCE

Düzce'de kar yağışı nedeniyle Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde tüm okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, bölgede akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışının devam ettiği, olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla Yığılca ve Kaynaşlı'daki tüm okullarda eğitim öğretime 16 Aralık Cuma günü ara verildiği bildirildi.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ELAZIĞ

Doğu ve Güneydoğu’da iki gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Elazığ merkez ile Karakoçan, Palu, Kovancılar, Alacakaya, Arıcak, Maden, Sivrice ilçelerinde eğitim ve öğretim 16 Aralık Cuma günü tatil edildi.

Elazığ Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, okulların tatil olmasının yanı sıra, kumu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin 16 Aralık günü idari izinli sayılacığı belirtilerek, "Olumsuz hava koşulları ve kuvvetli buzlanma nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla Elazığ merkez ilçe ile Karakoçan, Palu, Kovancılar, Alacakaya, Arıcak, Maden, Sivrice ilçelerinde tüm okullar 16 Aralık 2016 Cuma günü tatil edilmiştir. Baskil İlçesi’nde sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için 16 Aralık 2016 Cuma günü tatil edilmiştir. Ağın ve Keban’da eğitim ve öğretim normal olarak devam edecektir. Ayrıca okulların tatil edildiği yerklerde görevli engelli ve hamile kamu görevlileri de 16 Aralık 2016 Cuma günü idari izinli sayılmıştır" denildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde eğitim ve öğretim 16 Aralık Cuma günü tatil edildi.

BİNGÖL

Bingöl'de taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı belde ve köylerin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle taşımalı olarak eğitim verilen okulların yarın tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu tatilin, taşıma merkezlerinde eğitim öğretim gören öğrenciler için de geçerli olduğu hatırlatıldı. Kent genelinde 278 köye ulaşım sağlanamıyor.