Hanımlarla neşriyatı konuştuk

Neşriyat hizmetleri ve satış pazarlama alanlarında hanımları daha aktif hale getirmek maksadıyla gerçekleştirilen toplantıda, karşılıklı fikir alış verişleri yapıldı.

Yeni Asya Neşriyat Komisyonu hanım üyeleriyle gazetemiz Güneşli tesislerinde bir toplantı gerçekleştirdi. Neşriyat hizmetleri ve satış pazarlama alanlarında hanımları daha aktif hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, karşılıklı fikir alış verişleri yapıldı. Gelecekte atılacak adımlar için istişare edildi. Yeni Asya gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu, hanımların hizmetinden memnun olduğunu belirterek şunları dedi: “Hanım kardeşlerimizin yardımları çok önemli, bu noktada onlardan destek bekliyoruz. Sizin de bizden beklentiniz neyse onu yapmaya hazırız. Satış Pazarlama yayınlarımızı dışarıya ulaştıracağız ki hem hizmet genişlesin.” İstanbul - Kübra Örnek

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