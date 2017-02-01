Hapşıran sürücü kamyoneti devirdi

Antalya'da 19 yaşındaki Mustafa Orhan'ın hareket halindeyken hapşırması nedeniyle kontrolünü yitirdiği domates yüklü kamyonet devrildi. Kazadan, sürücü Orhan ile araçtaki kardeşi Ahmet Orhan yara almadan kurtuldu.

Kepez İlçesi Gazi Bulvarı'ndaki kaza, saat 03.30'da meydana geldi. Mustafa Orhan, seradan topladığı domatesleri Antalya Toptancı Hali'ne götürmek için 07 BCV 87 plakalı kamyonetle yola çıktı. Hareket halindeyken hapşıran sürücü Orhan, aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Kamyonet, devrilerek bir süre sürüklendikten sonra durdu. Sürücü Mustafa Orhan ve yanındaki kardeşi Ahmet Orhan, yara almadan kurtuldu. Kendi çabalarıyla kamyonetten çıkan Orhan kardeşler, yakındaki akaryakıt istasyonuna giderek yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri yolda önlem aldı. Polisin alkol muayenesinden geçirdiği Orhan'da, alkol çıkmadı. Kamyonet, yükün boşaltılmasının ardından çekiciyle kaldırıldı. Şoku bir süre üzerinden atamayan Ahmet Orhan, "Ağabeyim hapşırınca kontrolü kaybetti. Araba yüklü olunca devrildi. Nasıl oldu anlamadım" dedi. Mustafa Orhan ise "Bir anda hapşırınca yolda dengemi kaybettim. Kontrolü sağlamaya çalışırken bir anda direksiyonu sert çevirdim ve devrildik" diye konuştu. DHA

Okunma Sayısı: 186

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.