Harabeye dönen 127 yıllık askeri hastanede temizlik

Hadımköy'de bulunan ve bakımsızlıktan harabeye dönen Sultan Abdülhamid'in mirası Hadımköy Askeri Hastanesi'nde temizlik çalışmaları başladı.

Bir grup asker hastaneye gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından hastane içi ve çevresinde temizlik çalışmaları başladı. Hırsızların hedefi olan 127 yıllık tarihi yapının içinde elektrik kablosundan kalorofier peteğine kadar birçok eşya çalınmıştı. 2'nci Abdülhamid tarafından 1891 yılında Hadımköy Hastane Mahallesi'ne yaptırılan ve askeri hastane olarak hizmete açılan yapı, Balkan ve Çanakkale savaşlarında önemli bir yere sahipti. 1985 yılına kadar askeri hastane olarak hizmet vermişti vere yapı 2012'den sonra terk edilen tarihi hastane binası bir dönem evsizlerin ve madde bağımlılarının meskeni olmuştu. DHA

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