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11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Hasta halde bulunan yavru yaban keçisi tedavi altına alındı

10 Ocak 2017, Salı 18:41
Tunceli'inin Pülümür ilçesine bağlı Turnadere köyü yakınlarında hasta halde bulunan yavru yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı.

Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Turnadere köyü yakınlarında vatandaşlar tarafından ağzında yaraları olan yavru yaban keçisi görüldüğünün kendilerine ihbar edildiğini söyledi.

Olay üzerine yavru yaban keçisini ekip göndererek aldırdığını ifade eden Tosun, şöyle konuştu:

"Ağzında çok kötü yaralar vardı ve sürekli kanıyordu. Biz de Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne haber verdik. Oradan ekip gelerek aşılarını ve tedavisini yaptı. İki gündür burada misafir ediyoruz. Ağzında ve koltuk altında yaraları var. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğünden gelen arkadaşlar tedavisinin birkaç gün süreceğini söylediler ve antibiyotik ile vitamin desteği iğneler yaptılar. Birkaç gün daha burada misafir edeceğiz gibi görünüyor. Bu bölgede hayvanlara karşı özel bir ilgi var. Özellikle halkta bu yaban keçilerine karşı bir sahiplenme duygusu var."

Tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez ise doğada hasta halde bulunan yavru yaban keçisinin tedavisinin ekipler tarafından sürdürüldüğünü dile getirdi.

Gürsönmez, yaban keçisinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağını belirterek, "Hasta yavru yaban keçisini Pülümür ilçesinden merkeze araçla taşınması esnasında stres olabileceği gerekçesiyle tedavisine orada başladık. Veteriner hekim arkadaşımız ve ekiplerimiz yavru yaban keçisinin tedavisine aralıksız devam ediyor. Bir iki gün içerisinde tedavisinin tamamlanacağını düşünüyoruz. Daha sonra yavru yaban keçisini vatandaşlar tarafından bulunduğu yere götürerek doğal yaşamına bırakacağız. Bu konuda duyarlı davranan vatandaşlarımıza ve Pülümür Belediye Başkanı Tosun ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

AA

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