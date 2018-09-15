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15 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: Yaralılar var!

15 Eylül 2018, Cumartesi 08:50
İstanbul Şişli'de hasta taşıyan bir ambulansın ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BH 5570 plakalı ambulans, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, ambulanstaki şoför, hemşire, hasta ve refakatçisi ile iki yaya olmak üzere 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

AA

Etiketler: istanbul, şişli, ambulans, kaza
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