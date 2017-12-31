Hastane sahibi işadamı iş gezisinde feci şekilde can verdi

Batman'da sağlık, akaryakıt ve tekstil alanında faaliyet yürüten iş adamı Ahmet Dinç, iş ziyareti için gittiği Kamerun’da geçirdiği trafik kazasında can verdi.

Batman’dan 3 arkadaşı ile birlikte iş gezisi için önceki gün Kamerun'a giden işadamı Ahmet Dinç (52), trafik kazası geçirdi. Dinç’in içinde bulunduğu otomobili TIR ile çarpması sonucu meydana gelen kazada Ahmet Dinç ile kimliği tespit edilemeyen bir arkadaşı öldü. Acı haberi alan Dinç’in ailesi, cenazenin Türkiye’ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmasıyla, cenazenin yarın Batman’a getirileceği belirtildi. Evli, 7 çocuk babası Ahmet Dinç, Batman'da sağlık, akaryakıt ve tekstil alanlarında yatırımlar gerçekleştirmişti. Batman'da kurduğu özel bir hastanenin yanı sıra Ankara'da da iki yıl önce özel bir hastane açmıştı. DHA

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