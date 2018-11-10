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10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Hatalı sürücülere ceza yağdı; yayalara da ceza yazıldı

10 Kasım 2018, Cumartesi 20:03
Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında 2018'in ilk 10 ayında kurallara uymayan 3 milyon 307 bin 698 sürücüye ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük Eylem Planı'ndaki trafik güvenliğine ilişkin hedefler kapsamında, trafik kazalarının azaltılması, kazalarda yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla trafik denetimleri artırıldı.

Denetimler çerçevesinde bu yılın ilk 10 ayında 3 milyon 307 bin 698 sürücüye trafik cezası verildi. Geçen yıla göre sürücülere kesilen cezada yüzde 18'lik artış yaşandı.

Araç plakasına kesilen cezalar da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 43 arttı. Bu yıl içinde 8 milyon 338 bin 527 araç plakasına trafik cezası kesildi.

Hatalı yayalara da ceza

Kırmızı ışıkta geçen, kurallara uymayan 4 bin yayaya da ceza uygulandı.

Öte yandan, emniyet kemeri takmayan, trafik kurallarına aykırı davranışlarda bulunan yolcular da ceza verilenler arasında yer aldı. 2018'in ilk 10 ayında 21 bin yolcuya ceza kesildi. Geçen yılın aynı dönemine göre ceza alan yolcu sayısında yüzde 186'lık artış tespit edildi.

Polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde bu yıl yapılan denetimlerde sürücü belgesinin geri alınması oranı geçen yıla kıyasla arttı. 2017'nin ilk 10 ayında 104 bin 634 sürücü belgesine el konulurken, bu rakam 2018'in aynı döneminde yüzde 33 artışla 138 bin 976'ya yükseldi.

Sürücü belgeleri, ceza puanı, uyuşturucu ve alkol ölçümü yaptırmama, alkol ve uyuşturucu kullanma gibi gerekçelerle alındı.

Ölümlü trafik kazası azaldı

Bu yıl trafikten men edilen araç sayısı ise 849 bin 266 oldu. Fahri trafik müfettişlerinin uyguladığı 182 bin 42 ceza tutanağa çevrilirken, zabıta tarafından ise 230 bin 201 ceza kesildi.

Denetimler sayesinde 2018'in ilk 10 aylık döneminde ölümlü trafik kazası sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azaldığı belirlendi. Trafik kazası nedeniyle olay yerinde ölüm oranındaki düşüş ise yüzde 0,3 oldu.

AA

Etiketler: trafik kazası, trafik cezası
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