Hatay'da 3 farklı noktada orman yangını

​Hatay'ın Antakya ilçesi'nde 3 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için bölgeye Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep'ten takviye ekipler gönderildi.

Ballıöz Mahallesi kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken, yangının büyüme ihtimaline karşı Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep'ten takviye ekipler de bölgeye sevk edildi.

Yangında şuana kadar yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.