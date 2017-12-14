Hatay'da bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bazı bölgeler riskli alan ilan edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bazı bölgeler riskli alan olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, İskenderun'a bağlı Meydan, Cumhuriyet, Numune, Esentepe, Pınarbaşı ve Modernevler mahallelerinde bazı bölgeler Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edildi. Söz konusu karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 29 Eylül 2017 tarihli yazısı üzerine 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca alındı. AA

Okunma Sayısı: 115

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.