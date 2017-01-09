Hatay'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesi'nde ikamet eden Suphi Erenbilge, eşi Suat Erenbilge, 8 yaşındaki kızı Zehra Erenbilge ve 11 yaşındaki oğlu Mahmut Erenbilge'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, baba Suphi, anne Suat, çocukları Zehra ve Mahmut Erenbilge'yi hareketsiz halde buldu. Eve gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan incelemede, baba, anne ve kızlarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirlerken, baygın halde bulunan Mahmut Erenbilge ise Samandağ Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Suphi Erenbilge, Suat Erenbilge ve Zehra Erenbilge'nin cenazesi, işlemlerin ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi. AA

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