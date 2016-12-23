Hatay'da tır deviren fırtına

İskenderun'da şiddetli fırtına nedeniyle 2 tır devrildi, elektrik direkleri ve MOBESE kameraları hasar gördü.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kuvvetli fırtına nedeniyle 2 tır devrilirken, elektrik direkleri ve MOBESE kameraları da zarar gördü. İlçede dünden bu yana etkili olan ve şiddetini giderek artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İskenderun-Adana Otobanı'nda fırtına nedeniyle 2 tır devrildi. Modern Evler Mahallesi'nde bulunan elektrik direklerinin de büküldüğü gözlendi. Bazı ağaçların kökünden sökülerek yolları kapatmasına neden olan fırtına nedeniyle, bazı MOBESE kameralarının da zarar gördüğü görüldü. Fırtına nedeniyle 6 kişinin yaralandığı da öğrenildi. Bu arada, İskenderun Kaymakamlığı da ilçedeki okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu. AA

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