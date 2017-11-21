Hatay Havalimanı'nda ilginç görüntü: Kovalar görenleri şaşırttı

Havalimanı'nın çatısından şiddetli yağmurun ardından akan suların yayılmasını önlemek için yan yana konulan 16 kova, görenleri şaşırttı.

Hatay ve ilçelerinde dün şiddetli yağış etkili oldu. Bu sabaha kadar süren yağış nedeniyle Hatay Havalimanı'nın çatısı da su akıttı. Havalimanı görevlileri, suyun aktığı yerden kesemeyince altına kova koyarak önlem almaya çalıştı. Görevliler farklı noktalardan akan su için yan yana 16 kova koydu. Kovaları gören yolcular şoke olurken, yağmurun kesilmesiyle kovalarda kaldırıldı. DHA

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