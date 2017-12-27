Hatay merkezli 10 ilde asker ve öğretmenlere operasyon: Gözaltılar var!

Hatay merkezli 10 ilde Gülen Hareketinin mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Gülen Hareketinin askeri yapılanmasına yönelik Hatay, İstanbul, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adana, Balıkesir, Ankara, Gaziantep, Zonguldak ve Şırnak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Gülen Hareketinin askeri yapılanması içerisinde yer aldıkları ileri sürülen bazı askerler ile öğretmen ve çeşitli meslek gruplarından sivil şüphelilerin de aralarında bulunduğu 26 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. AA

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