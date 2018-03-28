Hava sıcaklıkları azalacak

Yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği, hava sıcaklıklarının yarın yurdun iç ve batı, cuma günü ise doğu bölgelerinde 8 ila 12 derece azalacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye bu gece Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek. Yağışlar, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Denizli ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Antalya, Mersin ve Adana'da çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar yarın Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetli, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Yağışlı sistemin 30 Mart Cuma günü doğu bölgelerinde etkili olduktan sonra yurdu terk edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları 8 ila 12 derece azalacak Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yağışlı sistemle yarın yurdun iç ve batı, cuma günü ise doğu bölgelerinde 8 ila 12 derece azalacak. Sıcaklıkların, cuma günü batı bölgelerde hafta sonu ise ülke genelinde tekrar artması bekleniyor. Kuvvetli yağış ve fırtına sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım, yerel dolu yağışı, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. AA

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