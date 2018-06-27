Hava trafiği de aksadı

İstanbul'da gözlemlene şiddetli yağış ve dolu nedeniyle Yeşilköy Havalimanı'ndaki seferlerde kısa süreli aksamalar yaşandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur ve dolu nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler oldu. Uçaklar, 5 dakikalık süre için havalimanındaki pist başında beklerken, Yeşilköy Havalimanı'ndaki hava trafiğinin kapanmadığı bildirildi. Bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Bu sırada tarifeli bir uçak pisti pas geçti. Hava trafiği daha sonra normale döndü. Sağanak ve dolu yağışı Alınan bilgiye göre, başta Esenler, Eyüp, Güngören, Ümraniye, Kartal, Maltepe, Silivri, Beykoz, Tuzla, Sultangazi, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy ve Silivri olmak üzere yağış İstanbul genelinde etkisini sürdürüyor. Şiddetli yağmur, yerini zaman zaman dolu yağışına bırakıyor. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde sürücüler araçlarını yol kenarına çekip yağışın dinmesini bekledi. Vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine su girmesini önlemek için kum torbalarıyla önlem almaya çalıştı. Bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastığı, tahliye için itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. AA

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