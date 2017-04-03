Havalimanı müdürü gözaltında

ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde operasyonda aralarında Gazipaşa- Alanya Havalimanı müdürünün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gazipaşa'da soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gazipaşa- Alanya Havalimanı Müdürü C.A. ile Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde doktor A.A., esnaf A.Y. ve M.T. ile itfaiye işçisi G.C.Y., sabah yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. DHA

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