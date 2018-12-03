Havalimanında rahatsızlanan Endonezyalı diplomat öldü

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan Kadarısman, Esenboğa Havalimanında rahatsızlanarak öldü.

Edinilen bilgiye göre, Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan Sebastionus Sayoga Kadarısman, İstanbul'dan Ankara Esenboğa Havalimanına geldiğinde rahatsızlandı. Kadarısman, havalimanındaki sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Kadarısman kurtarılamadı. AA

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