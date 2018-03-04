Havaya ateş eden genç, pompalı tüfeği doldururken kendini vurdu

Adana'da pompalı tüfek ile havaya ateş eden bir kişi tüfeği doldurmaya çalışırken yanlışlıkla kendini vurdu.

Adana’da bir kişi sokak ortasında havaya defalarca ateş açtıktan sonra silahına doldur boşalt yaptığı sırada yanlışlıkla kendisini başından vurarak öldürdü. Seyhan İlçesi Narlıca Mahallesi 27 Mayıs Caddesi’nde meydana gelen olayda 22 yaşındaki Aydın Gültekin pompalı tüfek ile sokak ortasında defalarca havaya ateş etti. Mermisi biten tüfeğe yeniden fişek yüklerken tüfek ateş alında Gültekin kendisini başından vurdu. Gültekin kanlar içerisinde yere yığılırken, mahalleli silah sesleri üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yaralı şekilde görünce sağlık ekiplerine çağırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gültekin’in olay yerinde öldüğünü belirledi. Olay yeri polisleri, sokakta yaptığı incelemede 17 adet boş kartuş buldu. Gültekin’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DHA

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