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3 ŞUBAT 2017 CUMA - YIL: 47

Hayır diyenleri silahla tehdit eden öğrencilere gözaltı

02 Şubat 2017, Perşembe 17:56
Düzce'de, sosyal medya hesabından silahlı fotoğraf paylaşarak, referandumda "Hayır" oyu kullanacaklara yönelik tehdit içeren ifadeler yazan iki lise öğrencisi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, yaptığı açıklamada, lise öğrencileri olduğu öğrenilen Ş.S.A. ve G.E.Ç. isimli şahısların Melen Çayı kenarında çekilen fotoğraflarının montajlanarak kentin meydanı olan Anıtpark'ta çekilmiş gibi yansıtıldığını söyledi. 

Şüpheli Ş.S.A'nın sosyal medya hesabından "Başkanlık sistemine 'Hayır' diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız" notuyla yapılan paylaşımın ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını belirten Deniz, şüphelilerin ilk sorgularında, "Vatanı ve milleti sevdikleri için" böyle bir paylaşım yaptıklarını söylediklerini kaydetti. 

Deniz, şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiğini sözlerine ekledi. 

AA

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  • ozkan

    02.02.2017 18:22:08

    Evet diyenlere ayni tehditi yapsaydi hali zor olurdu, ancak hayir diyenlere efelenmişse sıkıntı yaşamaz...

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