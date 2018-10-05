Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvanlara işkence ve kötü muamele yapanlara 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngören yasal çalışmayla ilgili konuştu.

Pakdemirli, “Hapis cezası, yapılan işkenceye göre, kademelendirilmiş şekilde verilecek. Mevcut kanunda hapis cezası yoktu, şimdi hayvanlara işkence edene hapis cezası getiriliyor” dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ‘Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde “Hayvanlara işkence yapanlara 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngören yasal çalışmayı en kısa sürede Meclis’e getireceğiz” dedi. Pakdemirli, ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hayvansever iki vatandaşla buluştu. Onlardan biri, Kocaeli’de yol kenarında hasta yatarken gördüğü sokak köpeğini sırtına alıp veterinere götüren Ahmet Can Derneklioğlu’ydu. Üniversiteli genç, bakanın daveti üzerine Ankara’ya gitti. Ahmet Can’a yolculuğunda harçlıklarıyla tedavi ettirip sahiplendiği ve ‘Dostum’ adını verdiği Kangal köpeği eşlik etti. Pakdemirli tebrik ettiği gence tablet bilgisayar ve bir yıllık köpek maması hediye etti.

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